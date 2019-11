Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Einbruch in Kleingartenanlage

Voerde (ots)

Unbekannte Täter haben in der vergangenen Woche (20.11-22.11)versucht, in eine Gartenlaube in der Kleingartenanlage an der Friedrichstraße einzubrechen.

Erst versuchten die Täter die Tür einer Gartenlaube aufzuhebeln, was allerdings nicht funktioniert hat. Anschließend brachen sie in einen Schuppen ein. Von dort nahmen die Täter einen Hochdruckreiniger der Firma Kärcher und eine Bohrmaschine mit.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Voerde, Tel.: 02855 / 9638-0.

