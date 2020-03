Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Zwei unbekannte Täter überfallen Bäckerei - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Eine Bäckerei in der Eschholzstraße in Freiburg überfallen haben zwei unbekannte Täter am Freitag, 13.03.2020. Die zwei Männer betraten den bei der Haltestelle "Eschholzstraße" gelegenen Laden um circa 17.50 Uhr und forderten unter Androhung von Gewalt die Herausgabe von Bargeld. Im Anschluss flüchteten sie mit einer erbeuteten Bargeldsumme zu Fuß in Richtung Eschholzpark. Eine eingeleitete Fahndung blieb ohne Ergebnis.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: circa 18-21 Jahre alt, männlich, circa 1,78 Meter groß, schlanke Statur, Bartwuchs, arabisches Aussehen (dunkler Teint); Bekleidung: helle Jeansjacke, dunkle Jeanshose, maskiert mit dunklem Dreieckstuch

Täter 2: circa 18-21 Jahre, circa 1,78 Meter groß, schlanke Statur, Dreitagebart, schwarze lockige Haare (Länge 10 cm), arabisches Aussehen; Bekleidung: helle Jeans, maskiert mit einem blauen Halstuch

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0761-882-5777 zu melden.

