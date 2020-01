Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0026 --Polizei geht gegen Straßenkriminalität vor--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, Mitte Zeit: 11.01.20, 21 - 23 Uhr

Am Samstagabend führte die Polizei Bremen erneut im Viertel und in der Bahnhofsvorstadt Kontrollen zur Bekämpfung der Drogen- und Straßenkriminalität durch.

Ab 21 Uhr überprüften die Einsatzkräfte in der Straße Vor dem Steintor zwischen Sielwall und Grundstraße Personen und Fahrzeuge. Die Polizisten fertigten mehrere Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Aufenthaltsgesetz, sprachen zehn Platzverweise aus und kontrollierten eine Gaststätte. Auch die Nebenstraßen waren im Fokus der Einsatzkräfte. In der Linienstraße konnte deutlicher Marihuana-Geruch aus einem offenstehenden Kellerfenster wahrgenommen werden. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden und beschlagnahmten die Ermittler kleinere Menge an Drogen.

Insgesamt überprüften die Polizisten knapp 50 Personen. Eine Auswertung und weitere Ermittlungen dauern an. Die Polizei Bremen wird auch zukünftig konsequent mit verdeckten und offenen Maßnahmen gegen den Drogenhandel und gegen die Gewaltkriminalität vorgehen.

