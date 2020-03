Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Weißer Lkw verursacht Sachschaden - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Montag rangierte um kurz vor 08:00 Uhr morgens ein weißer Lkw in der Schillerstraße. In Höhe der Hausnummer 26 touchierte er einen geparkten Pkw. An diesem Kia entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Eine Zeugin beobachtete den Unfall. Ob der Verantwortliche selbst den leichten Streifvorgang bemerkt hat, ist unklar. Der weiße Lkw, der keine Aufschrift trug, fuhr im Anschluss davon. Die Polizei bittet um Mitteilung sachdienlicher Hinweise. Telefon: 07681/4074-0.

RWKI/rb

Medienrückfragen bitte an:

Jerry Clark

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell