Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Diebstähle aus Fahrzeugen

Trier/ Hermeskeil (ots)

In den vergangenen Tagen häufen sich Diebstähle aus geparkten PKW in der Region. Die Kriminalpolizei verzeichnet aktuell einen Anstieg von Diebstählen aus Fahrzeugen in der Region. Schwerpunkte liegen in Trier und Hermeskeil. Nur in wenigen Fällen brachen die Täter Autos gewaltsam auf oder schlugen Scheiben ein. Häufig fanden sie unverschlossene geparkte Wagen, die sie nach Wertsachen durchsuchten.

Die Polizei rät daher:

- Stellen Sie Ihr Fahrzeug nie unverschlossen ab. - Lassen Sie keine Wertsachen im Auto liegen. - Deponieren Sie keine Taschen oder Rucksäcke von außen sichtbar im Innenraum. - Stellen Sie Ihr Fahrzeug möglichst an belebten Straßen, beleuchteten Stellen oder in Garagen ab.

