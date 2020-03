Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Unfallfluchten in Haiger und Dillenburg - Autos in Herborn und Langenaubach verkratzt - 32-jährige Seatfahrerin krampft und verunglückt - Einbrecher in Wetzlar -

Dillenburg (ots)

Nach Unfallfluchten in Haiger und Dillenburg bitten die Ermittler der Dillenburger Polizei um Mithilfe. Hinweise zu den flüchtigen Unfallfahrern oder dessen Fahrzeugen nehmen die Polizisten unter Tel.: (02771) 9070 entgegen -

Auf der Landstraße zwischen Haiger und Donsbach kam am 01.03.2020 (Sonntag), gegen 19.15 Uhr einem Nissanfahrer ein schwarzer Pkw entgegen. Dieser geriet auf die Fahrspur des X-Trail, so dass sich die Fahrzeuge beim Vorbeifahren berührten. An dem Nissan blieben Schäden über die gesamte Länge der Fahrerseite zurück. Die Reparatur wird etwa 8.000 Euro kosten. Der Unfallfahrer machte sich mit seinem schwarzen Pkw in Richtung Haiger davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu einem schwarzen Pkw mit frischem Unfallschaden auf der Fahrerseite nehmen die Ordnungshüter in Dillenburg entgegen.

Im Zeitraum von Freitag (06.03.2020), gegen 14.00 Uhr bis Samstag (07.03.2020), gegen 10.15 Uhr parkte in der Julianenstraße in Dillenburg ein grauer Subaru Forester. In dieser Zeit prallte der Unfallfahrer gegen die Beifahrerseite des Subaru und verursachte ein Schaden von ca. 3.000 Euro. Am Freitagnachmittag zwischen 16.00 und 18.00 Uhr registrierte eine Anwohnerin ein schnell fahrendes Fahrzeug und anschließend einen Knall. Zunächst glaubte die Zeugin, dass das Fahrzeug über einen Gegenstand gefahren sei. Ob diese Wahrnehmung mit dem Unfall im Zusammenhang steht, ist derzeit nicht bekannt.

Auf dem Parkplatz des Ärztehauses in der Dillenburger Hindenburgstraße kam es am Dienstag (10.03.2020) zu einem Parkplatzrempler. Zwischen 11.15 Uhr und 12.00 Uhr touchierte ein Unbekannter beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten grauen Seat Altea. Beim Abstellen des Seat parkte links daneben ein silberfarbener Golf. Ein älterer Herr mit Mütze saß auf dem Fahrersitz. Ob der Golffahrer für den Schaden auf der Fahrerseite des Seat verantwortlich ist, kann momentan nicht gesagt werden.

Haiger-Langenaubach: Kratzer im Audi -

Einen Schaden von rund 2.500 Euro ließen Unbekannte an einem roten Audi A3 zurück. Zwischen Montagabend (09.03.2020), gegen 19.30 Uhr und Dienstagmorgen (10.03.2020), gegen 08.00 Uhr trieben die Täter Kratzer in den Lack der Fahrer- und Beifahrerseite sowie in die Heckklappe des Audis. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn: Audi zerkratzt -

In der Konrad-Adenauer-Straße trieben Unbekannte Kratzer in den Lack eines schwarzen Audi A1. Der Wagen parkte in der Nacht von Dienstag (10.03.2020) auf Mittwoch (11.03.2020) am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 3. Die neue Lackierung wird etwa 1.500 Euro kosten. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn: Krampf löst Kettenreaktion aus. -

In Höhe des Zubringers zur A45, zwischen Herborn-Merkenbach und Sinn verunglückte gestern Abend (11.03.2020) eine 32-jährige Autofahrerin. Offensichtlich löste ein Krampf die Kettenreaktion aus. Die Seatfahrerin war gegen 19.00 Uhr von Herborn kommend, in Höhe der Fa. Berkenhoff, nach links in Richtung Autobahn A45 abgebogen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass sie während des Abbiegevorgangs gesundheitliche Probleme bekam. Sie überfuhr eine Verkehrsinsel und touchierte einen an der Einmündung haltenden Seat Leon. Die 32-Jährige fuhr weiter und geriet etwa 250 Meter entfernt in den rechten Straßengraben, überfuhr dort ein Leitpfosten sowie ein Schildermast. Nach einer etwa 100 Meter langen Fahrt durch den Straßengraben lenkte sie wieder zurück auf die Straße und geriet wenige Meter später nach links in den Straßengraben und prallte gegen die Leitplanke. Der Wagen kam dort zum Stehen, Ersthelfer kümmerten sich um die Verunglückte. Nach einer ersten Einschätzung eines Notarztes trug sie keine unfallbedingten Verletzungen davon. Offensichtlich löste ein Krampf die Unglücksfahrt aus. Die Gründe hierfür sind derzeit nicht bekannt, sie stimmte freiwillig einer Blutentnahme zu. Die Schäden an ihrem Wagen belaufen sich auf ca. 3.000 Euro, die an dem von ihre touchierten Seat Leon auf rund 4.000 Euro.

Wetzlar: In Diskothek, Fitnessstudio und Lasertag-Arena eingestiegen -

Einbrecher suchten in der Nacht von Dienstag (10.03.2020) auf Mittwoch (11.03.2020) das Parkhauses im Karl-Kellner-Ring auf. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Diskothek, einem Fitnessstudio sowie einer sogenannten "Lasertag-Arena". Eine genaue Liste der gestohlenen Gegenstände liegt der Polizei noch nicht vor. Aus der "Lasertag-Arena" ließen die Diebe mehrere Lasertagwaffen mitgehen. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Diebe im Parkhaus beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

