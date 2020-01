Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrskontrollen der Polizei

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Montag am Elf-Freunde-Kreisel Autofahrer kontrolliert. Besonderes Augenmerk legten die Beamten dabei auf die nicht erlaubte Benutzung von Mobiltelefonen hinterm Steuer. Auf 17 Autofahrer kommt deshalb ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Sie benutzten während der Fahrt das Handy. Jetzt erwartet die Fahrer ein Bußgeld von mindestens 100 Euro und mindestens ein Punkt im Verkehrszentralregister. Die Beamten beanstandeten zudem sechs Autofahrer, weil sie nicht ordnungsgemäß angeschnallt waren. Mindestens 30 Euro sieht der Bußgeldkatalog bei einem Verstoß gegen die Anschnallpflicht vor. Die Polizei kündigte weitere Kontrollen an. |erf

