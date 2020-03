Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - Granitplatte beschädigt - Apotheken- und Gaststättentür nicht geknackt - Einbruch in Jugendzentrum und Einfamilienhaus - Drogenfahrt in Rechtenbach - Steinewerfer in der Kirbachstraße -

Dillenburg (ots)

--

Dietzhölztal-Steinbrücken: Granitplatte beschädigt -

Unbekannte Vandalen trieben vergangene Woche am Hammerweiher ihr Unwesen. Im Zeitraum vom 04.03.2020 bis zum 07.03.2020 beschädigten sie eine aus Granit gefertigte Abdeckung einer Grillstelle. Den Schaden beziffert der Heimatverein Dietzhölztal auf rund 350 Euro. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg: Apotheke Ziel von Dieben -

Auf Beute aus der Apotheke in der Hindenburgstraße hatten es Diebe in der Nacht von Sonntag (08.03.2020) auf Montag (09.03.2020) abgesehen. Zwischen 21.00 Uhr und 08.30 Uhr versuchten die Täter sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen. Das Schloss der Tür hielt und die Diebe flohen unerkannt. Zurück blieb ein Schaden von ca. 200 Euro. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Wetzlar: Diebe im Jugendzentrum -

In der Blasbacher Straße stiegen Einbrecher in das Jugendzentrum ein. Über ein zuvor eingeschlagenes Fenster verschafften sich die Unbekannten Zutritt. Nach einer ersten Einschätzung der Polizei fehlen ein Fernseher, ein DVD-Player sowie eine Playstation 4 im Gesamtwert von rund 300 Euro. Eine neue Scheibe wird etwa 300 Euro kosten. Zeugen, die die Täter zwischen Mittwoch vergangener Woche (04.03.2020) und Montagnachmittag (09.03.2020) beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: An Gaststättentür gehebelt -

Ungebetene Gäste suchten am frühen Montagmorgen (09.03.2020) eine Gaststätte am Kornmarkt auf. Zwischen 00.30 Uhr und 10.00 Uhr hebelten sie an der Eingangstür, schafften es aber nicht einzudringen. Sie machten sich unerkannt aus dem Staub und ließen einen Schaden von ca. 1.000 Euro zurück. Hinweise zu den Einbrechern oder zu Personen zur genannten Zeit auf dem Kornmarkt nehmen die Ermittler der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Hüttenberg-Rechtenbach: Drogenfahrt -

Die Kontrolle eines Opelfahrers gestern Abend (09.03.2020) in Rechtenbach endete für den 43-Jährigen mit einer Blutentnahme. Eine Streife stoppte den Wetzlarer gegen 21.00 Uhr. Verschiedenste Gleichgewichts- und Konzentrationstest ließen für die Ordnungshüter den Schluss zu, dass er offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Letztlich räumte er gegenüber den Polizisten ein Amphetamin konsumiert zu haben. Ein Arzt nahm ihm auf der Wache eine Blutprobe ab, anschließend durfte er die Polizeistation wieder verlassen.

Hüttenberg-Rechtenbach: Wohnungseinbruch -

Mit Schmuck, Bargeld und einer Lederjacke suchten Einbrecher im Birkenweg das Weite. Am Montagabend (09.03.2020), zwischen 18.00 Uhr und 19.40 Uhr hebelten die Täter an der Terrassentür des Einfamilienhauses und drangen ein. Anschließend durchwühlten sie Schränke und Kommoden. Die Einbruchschäden belaufen sich auf ca. 1.000 Euro. Angaben zum Wert der Beute können momentan noch nicht gemacht werden.

Waldsolms-Kraftsolms: Ärger um Anwohnerstraße? Nach Steinewürfen bittet die Polizei um Mithilfe -

Mit Kieselsteinen bewarfen Unbekannte am frühen Montagmorgen (09.03.2020) in der Kirbachstraße einen Fiat. Der blaue "Tipo" war aus Richtung Ortsmitte in Richtung Möttauer Straße unterwegs. Die Kirbachstraße ist eine sogenannte Anliegerstraße, die entsprechend ausgeschildert ist. Offensichtlich benutzen einige Verkehrsteilnehmer unbefugt die Kirchbachstraße als Abkürzung. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter gegen 06.10 Uhr Kieselsteine gegen den vorbeifahrenden Fiat warfen. Zurück blieben Dellen und Kratzer auf der Fahrerseite. Die Wetzlarer Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie wegen Sachbeschädigung. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer hat die Steinewerfer am Montagmorgen in der Kirbachstraße beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

