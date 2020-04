Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.04.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Glück im Unglück hatte ein Lkw-Fahrer am Mittwochmittag, gegen 11.30 Uhr, auf der BAB 81 in Fahrtrichtung Stuttgart. Im Bereich Ravenstein prallte der 54-jährige Fahrzeugführer mit seinem Sattelzug auf das Absperrfahrzeug einer Baustelle. Hierbei handelte es sich um eine auf einem großen Anhänger montierte Absperrwand. Das Absperrmaterial wurde durch den Aufprall komplett zerstört. Personen wurden nicht verletzt. Zur Unfallaufnahme musste die Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart für circa eine Stunde voll gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von vermutlich über 70.000 Euro.

