POL-KN: (St. Georgen

VS) Einbruch in ein Mehrfamilienwohnhaus (14.04.2020)

St. Georgen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienwohnhaus in der Sandbühlstraße, der im Zeitraum von 18. April bis zum 22. April begangen wurde. Unbekannte brachen die Tür einer im Erdgeschoß liegenden Wohnung auf. Hier stahlen sie den Fernseher, eine Stereoanlage, eine Spielkonsole, ein Tablet-PC, einen Staubsauger sowie Schmerztabletten. Den Wert der gestohlenen Gegenstände schätzt die Polizei auf rund 4.000 Euro, den Schaden an der beschädigten Eingangstür auf rund 500 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben und der Polizei sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier St. Georgen, Tel. 07724 9495-0, zu melden.

