Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pressemeldung Polizeiinspektion Cochem für das Wochenende 21.02.-23.02.2020

Cochem (ots)

Im Verlauf des Wochenendes kam es zu fünf Verkehrsunfällen, wobei es in vier dieser Unfälle bei Blechschäden blieb. Bei dem fünften Verkehrsunfall kam ein 35-jähriger Fahrer eines Pritschenwagens aus der Verbandsgemeinde Cochem auf der K18 bei Cochem-Brauheck kurvenausgangs vermutlich aufgrund nichtangepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fahrer, der nicht angeschnallt war, durch die Frontscheibe aus dem Fahrzeug geschleudert und zog sich schwere Verletzungen zu. In diesem Zusammenhang weist die Polizeiinspektion Cochem erneut darauf hin, dass der Sicherheitsgurt im Falle eines Unfalls auch bei niedrigen Geschwindigkeiten lebensrettend sein kann und somit bei Fahrtantritt immer angelegt sein sollte.

Im Rahmen einer Karnevalsveranstaltung in Kaifenheim kam es am 22.02.2020 gegen 21 Uhr zu einer Körperverletzung zwischen einem Security-Mitarbeiter und einem Gast, dem der Zutritt zum Veranstaltungsraum untersagt wurde. Zur genauen Klärung des Sachverhalts wurden wegen unterschiedlicher Angaben der Beteiligten Strafanzeigen erfasst.

Zwischen dem 22.02.2020, 17:00 Uhr bis zum 23.02.2020, 00:15 Uhr wurden in der Üßbachtalstraße in Ulmen die Auspuffendtöpfe an einem geparkten PKW durch einen unbekannten Täter ausgeschäumt. Bei Beobachtungen, die in Verbindung mit der Tat stehen, bitte die Polizei in Cochem (02671/9840) informieren.

