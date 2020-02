Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pressemitteilung der PI Bad Neuenahr-Ahrweiler für den Berichtszeitraum 21.02. - 23.02.20

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Verkehrsunfallflucht auf Expert-Parkplatz Am Freitagnachmittag parkte ein Verkehrsteilnehmer seinen Ford Kuga in der Zeit von 15.30 - 16.30 Uhr auf dem Parkplatz des Expert in Bad Neuenahr. Als er zu seinem PKW zurückkehrte, musste er feststellen, dass am hinteren Kotflügel ein frischer Schaden vorhanden war. Ein anderer Benutzter des Parkplatzes muss diesen Schaden verursacht und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben. Zeugen dieser Tat melden sich bitte bei der Polizei in Bad Neuenahr-Ahrweiler unter 02641 - 9740

Einsatzlage Karneval: Um der Lage an den unterschiedlichen Örtlichkeiten im Dienstgebiet gerecht zu werden, wurden zusätzliche Kräfte vorgehalten. Die Begleitung des Umzuges der Karnevalisten in Heimersheim verlief ohne größere Vorkommnisse. Die Veranstaltung im Festzelt in Bad Neuenahr war gut besucht. Es kam zu mehreren kleineren Auseinandersetzungen von meist jungen und alkoholisierten Erwachsenen, die durch die Präsenz der Polizei eingedämmt werden konnten. Gegen 20.30 Uhr wurde eine Auseinandersetzung in der Ehlinger Straße zw. 4 - 5 Personen gemeldet, bei der ein Messer im Spiel gewesen sein soll. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich lediglich um einen etwas heftig ausgetragenen verbalen Streit handelte. Gegen 23.45 Uhr kam es am Festzelt in Bad Neuenahr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen jungen Erwachsenen. Auch hier war Alkohol im Spiel. Ein 22-Jähriger solle einem 18-Jährigen an den Kopf geschlagen haben. Größere Verletzungen entstanden jedoch nicht.

Trunkenheit im Straßenverkehr Am 22.02.20 gg. 18.20 Uhr befuhr ein 23-Jähriger Mann aus dem Kreisgebiet die L 83 aus Rtg. Neuenahr kommend in Rtg. Grafschaft. Zwischen Bölingen und Vettelhoven verlor er die Kontrolle über seinen PKW und geriet in den Straßengraben. Augenscheinlich hatte sich der PKW auch überschlagen. Die leichten Verletzungen des jungen Mannes mussten im Krankenhaus behandelt werden. Die Beamten stellten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Fahrer fest. Ein durchgeführter Alko-Test ergab einen Wert über 2 Promille. Neben der Behandlung im Krankenhaus wurde dem jungen Mann auch eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

