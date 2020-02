Polizei Gütersloh

POL-GT: Zettel hinterlassen - Unfallflucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Ein bis dahin unbekannter Fahrer eines Opel Transporters touchierte am Montagabend (10.02., 19.00 - 20.15 Uhr) an der Schulstraße beim Ausparken einen geparkten Fiat Punto eines 25-jährigen Güterslohers. Anschließend hinterließ der Fahrer einen Zettel mit Namen und Kennzeichen am Scheibenwischer des Fiats und entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen und eine angemessene Schadensregulierung zu gewährleisten.

Gegen den Halter des Opel Transporters wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ob dieser das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt auch geführt hatte, ist Bestandteil der weiteren Ermittlungen.

