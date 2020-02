Polizei Gütersloh

POL-GT: Parkrempler auf Kundenparkplatz

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (MK) - Am Mittwochmittag (10.02., 12.55 Uhr) stieß ein Dacia-Fahrer, auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes an der Elsa-Brändström-Straße, beim Einsteigen mit seiner Fahrzeugtür an die Beifahrertür eines geparkten VW Touran. Die 43-jährige VW-Besitzerin beobachtete das Geschehen aus der Entfernung. Es gelang ihr anschließend nicht mehr den bislang unbekannten Dacia-Fahrer anzusprechen, bevor dieser sich vom Unfallort entfernte, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Die VW-Besitzerin notierte sich noch das Kennzeichen und informierte die Polizei.

An dem VW Touran entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

