Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbruch in Lebensmittel-Discounter in Mayen

Mayen (ots)

Mayen. In den frühen Morgenstunden des 21.02.2020 ereignete sich zwischen 02:45 Uhr und 03:45 Uhr ein Einbruch in einen der ansässigen Lebensmittel-Discounter in der Polcher Straße in Mayen. Nach dem gewaltsamen Aufdrücken bzw. Aufhebeln der Eingangs- / und Ausgangstüren drangen die Täter ins Objekt ein. Ob etwas entwendet wurde, muss noch ermittelt werden. Der Sachschaden dürfte mehrere Tausend Euro betragen. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Eine zweite Spurensicherung ist heute Morgen durch die Kriminalinspektion Mayen erfolgt.

Die Kriminalpolizei fragt nun: Wem sind nachts verdächtige Fahrzeug und / oder Personen im Bereich der Polcher Straße aufgefallen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Mayen unter Tel. 02651 / 801-0 oder E-Mail kimayen@polizei.rlp.de entgegen.

