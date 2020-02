Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Betrunkener Autofahrer begeht Unfallflucht - Unfallstelle gesucht

Mayen, Habsburgring (ots)

Am 20.02.2020, befuhr ein 24-jähriger Fahrzeugführer aus Mayen, mit seinem Pkw BMW, gegen 05:25 h, den Habsburgring in Fahrtrichtung Kelberger Straße. Der Pkw wies erhebliche Beschädigungen auf. In Höhe der Töpferstraße kam der Fahrer am dortigen Kreisverkehr mit seinem Fahrzeug zum Stehen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit, so dass es durch einen Abschleppdienst abgeschleppt werden musste. Wo sich zuvor das tatsächliche Unfallgeschehen ereignet hat, ist der Polizei Mayen derzeit noch nicht bekannt. Nach einer Unfallstelle wird derzeit noch gesucht. Der Fahrzeugführer stand während der Fahrt unter erheblichem Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab den Wert von 2,2 Promille. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Zeugen oder Geschädigte möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

