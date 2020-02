Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pressemitteilung der PI Adenau 19.02.2020

Adenau (ots)

Fahrer/Fahrerin eines roten Fahrzeuges gesucht. Unfallort: 53518 Adenau, Parkplatz des RWE-Getränkemarktes. Unfallzeit: Dienstag, den 18.02.2020, gegen 10.00 Uhr Zur Unfallzeit parkte eine 52-jährige Tiguan-Fahrerin ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz vor dem REWE-Getränkemarkt in Adenau vorwärts in eine Parklücke ein. Hinter ihrem Pkw befanden sich ebenfalls Parktaschen. Während die Geschädigte sich im Getränkemarkt aufhielt, parkte der Fahrer eines roten Pkw rückwärts aus einer dieser gegenüberliegenden Parktaschen aus, fuhr hierbei mit seinem Heck gegen das Heck des Pkw/Tiguan, und verursachte offensichtlich an beiden Fahrzeugen an den Heckstoßstangen Sachschaden. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne die Feststellung seiner Person und seines Fahrzeuges zu ermöglichen, und ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise, die zur Ermittlung eines Unfallverursachers führen können, werden an die Polizeiinspektion Adenau, Tel.: 02691 - 9250, erbeten.

Leßmann, PHK

