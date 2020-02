Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Zwei Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Mayen (ots)

Mayen. Am Samstagabend, 15.02.2020, drangen zwei männliche Täter (23, 25 Jahre) gegen 21:00 Uhr durch Einschlagen der Eingangstür in ein Juweliergeschäft in der Mayener Innenstadt ein.

Ein aufmerksamer Zeuge informierte umgehend die Polizei, die sehr schnell am Tatort eintraf und die beiden Personen im Innenraum des Geschäfts feststellen konnte. Sie waren gerade dabei, das Diebesgut in einer mitgebrachten Tüte zu verstauen.

Die Täter konnten im Objekt widerstandlos festgenommen werden.

Auf Anordnung der Bereitschaftsstaatsanwältin erfolgte am Sonntag die Vorführung beim Haftrichter. Nach Erlass von zwei Haftbefehlen wurden beide Täter in die Justizvollzugsanstalt verbracht.

Am Einsatz waren Beamte der Polizeiinspektion Mayen und des Kriminaldauerdienst Koblenz beteiligt.

