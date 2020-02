POL-PDMY: Pressebericht der Polizeiinspektion Adenau vom Wochenende 14.- 16.02.2020

Polizeidirektion Mayen

Unbekannter beschädigte Zaun beim Rangieren, Zeugen gesucht

Der Unfall ereignete sich etwa im Zeitraum vom 12.02.2020 bis 14.02.2020 in Wimbach, Auf dem Tempel. Wahrscheinlich erkannte der Fahrer eines LKW oder eines anderen größeren Fahrzeuges erst in Höhe der Absperrung, dass die K 18 in Richtung Barweiler gesperrt ist. Daher wendete er sein Fahrzeug und stieß dabei rückwärts gegen den Zaun eines Anwesens. Der Zaun wurde eingedrückt und ein Betonsockel zerbrach. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Schaden, sondern entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Der Sturm und seine Folgen

Das Tief Victoria hatte Sturmböen im Gepäck und dies führte dazu, dass ab Sonntagmittag an mehreren Orten Bäume umfielen und Häuser beschädigt wurden.

Neben leichten Verkehrsstörungen, die schnell behoben wurden, kam es auch zu massiveren Fällen.

In Hoffeld wurde ein Haus durch einen umgestürzten Baum leicht beschädigt. Die Bewohnerin bekam Kreislaufbeschwerden und sie musste daraufhin ärztlich versorgt werden.

In Kesseling, Hauptstraße wurde das Dach eines Hauses durch den Sturm beschädigt. Einzelne asbesthaltige Platten drohten herunter zu fallen. Die Feuerwehr sicherte einzelne Teile davon. Weitere Arbeiten konnten jedoch aufgrund der Wetterlage weder von der Feuerwehr noch von dem verständigten Dachdecker direkt durchgeführt werden. Da befürchtet wurde, dass weitere Platten sich aus dem Dach lösen und auf die Straße fallen, wurde die Hauptstraße in Kesseling vorläufig gesperrt. Die Straßenmeisterei richtete eine Umleitung ein.

Im Verlauf des Nachmittags bis in die Abendstunden gab es 13 Einsätze in Zusammenhang mit dem Sturm.

