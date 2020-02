Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Polizei: Freund und Helfer eines Wildschweins

Cochem (ots)

Am Samstagmorgen wurde der Polizei Cochem ein Wildschwein gemeldet, das sich heillos im Netz eines Fußballtores verheddert hatte. Ein Nachbar hatte das im Netz zappelnde Tier im Garten eines Hauses in der Kelberger Straße in Cochem gesehen. Als sich die Beamten näherten, zeigte sich das noch nicht ausgewachsene Tier von seiner unfreundlichen Seite. Während die Beamtin das Tier mit einem Stock nach links ablenken konnte, schnitt der Kollege einige Netzknoten auf der dem Gebiss abgewandten Seite durch. Das aufgebrachte Wildschwein konnte sich nun befreien und rannte ohne eine Spur von Dankbarkeit schnaufend ins nahe Gebüsch.

