Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbrüche in Landkern und Ulmen

Cochem (ots)

Im der Zeit von 14.00 Uhr - 23.00 Uhr wurde am Freitag in je ein Wohnhaus in Landkern und in Ulmen eingebrochen. In Landkern fand die Tat im Bereich der Neustraße statt. Über ein aufgehebeltes Badfenster gelangten der oder die Täter ins Haus und durchsuchten alle Räume. Es wurden Bargeld und Wertsachen entwendet. In Ulmen war die Dechant-Fenger-Straße betroffen. Dabei gelang es dem Täter hier die Haustür aufzuhebeln. Auch in diesem Fall wurden Schränke und Schubladen durchsucht. Es fehlt Bargeld und Schmuck. Hinweise bitte an die Polizei Cochem, Tel.: 02671-9840. Von Interesse sind insbesondere Personen und Fahrzeuge, die Bereich der Tatorte aufgefallen sind oder Personen die auch im weiteren Umfeld aufgenommen oder abgesetzt wurden.

