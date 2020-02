Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Unfallflucht

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Am Samstag wurde in der Zeit von 10:30 - 11:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in Ahrweiler ein Golf vorne links durch einen anderen PKW beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerkannt von der Unfallstelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell