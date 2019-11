Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Rollerfahrer in Wilhelmshaven - Zeugenaufruf

Wilhelmshaven (ots)

In Wilhelmshaven kam es am 11.11.2019, gegen 15.30h, an der Kreuzung Bremer Straße Ecke Schillerstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem VW Passat und einem Motorrollerfahrer. Zur Unfallzeit befuhr der Passat-Fahrer die Bremer Straße in Richtung Westen, während der Rollerfahrer die Schillerstraße in Richtung Peterstraße befuhr. Es kam zu einer Vorfahrtsverletzung, bei der der Rollerfahrer stürzte. Die Polizei bittet nun Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, sich bei der Polizei zu melden. Ein mutmaßlicher Zeuge soll sich auf dem Gehweg der Schillerstraße auf der gegenüberliegenden Straßenseite des dortigen Kioskes aufgehalten haben.

Hinweise bitte unter: 04421-942-215 an die Polizei Wilhelmshaven.

