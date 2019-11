Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Angezeigter Diebstahl eines Pedelec und eines Motorrollers in Varel - bei einem zweiten blieb es beim Versuch, offensichtlich misslang das Kurzschließen

Wilhelmshaven (ots)

varel. In der Nacht zum Sonntag, 10.11.2019, wurde aus einem unverschlossen Schuppen ein Pedelec entwendet. Dieses wurde später auf einem in der Nähe befindlichen Grundstück im Kronenweg zurückgelassen, um offensichtlich von dort einen abgestellten Motorroller zu entwenden.

Im gleichen Tatzeitraum kam es in der Dürerstraße auf dem Grundstück eines Mehrfamilienhauses zu einem versuchten Motorroller-Diebstahl. Dieser wurde auseinandergebaut, um ihn offensichtlich kurzzuschießen. Dieses Vorhaben misslang jedoch, so dass der Motorroller am Tatort zurückblieb.

Hinweise nimmt die Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451/9230 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell