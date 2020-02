Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Im Discountermarkt Einkaufstasche aufgeschlitzt

Pirmasens (ots)

Am Montag, zwischen 09:15 Uhr und 09:40 Uhr, stellte sich in einem Einkaufsmarkt in der Zweibrücker Straße eine südländisch aussehende, ca. 40 - 50 Jahre alte, 155-160cm große Frau mit Kopftuch, dunkler Kleidung und normaler Statur, dicht neben eine 80jährige Kundin. Sie schlitzte unbemerkt deren Einkaufstasche über eine Länge von fast 20 cm auf und entnahm den Damen-Ledergeldbeutel, Marke Fossil, mit knapp 100 Euro Bargeld, Ausweis und AOK-Karte. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mailkipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

