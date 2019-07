Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Ermittlungen wegen Brandstiftung

Durmersheim (ots)

Am späten Dienstagabend wurden rund 250 auf einem Feld an der Ettlinger Straße gelagerte Heuballen in Brand gesetzt. Nach aktuellem Ermittlungsstand ist von einer mutwilligen Entzündung der Heuballen auszugehen. Kurz vor dem Brandausbruch konnte von einem Zeugen gegen 23 Uhr ein weißer Pkw-Kombi im Bereich der Brandstelle beobachtet werden, welcher kurz vor dem Entfachen des Feuers mit aufheulendem Motor in Richtung Bärentriewer Hütte davonfuhr. Eine umgehende Fahndung nach verdächtigen Fahrzeugen blieb ohne den gewünschten Erfolg. Einsatzkräfte der Feuerwehr Durmersheim waren mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Nach derzeitigen Schätzungen dürfte sich der Sachschaden zwischen 15.000 Euro und 20.000 Euro bewegen. Die Beamten des Polizeipostens Bietigheim ermitteln nun wegen Brandstiftung und bitten unter der Telefonnummer 07245 91271-0 um Hinweise.

