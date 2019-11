Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schaufensterscheibe beschädigt.

Plettenberg (ots)

Einbrecher versuchen es an Blumengeschäft In der Nacht zum heutigen Freitag (Feststellzeit: 02:30 Uhr) wurde festgestellt, dass unbekannte versucht hatten, die Schaufensterscheibe eines Blumenladens am Oberstatdgraben zu zerstören. Durch das entstandene Loch konnte auf die dahinterliegenden Verkaufsartikel gegriffen werden. Über Art und Umfang der Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Es entstand Sachschaden. Hinweise zu den Einbrechern/Dieben nimmt die Polizei in Plettenberg entgegen.

