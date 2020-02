Polizei Düsseldorf

POL-D: ***Meldung der Autobahnpolizei*** Stauende im Baustellenbereich: Auffahrunfall auf der A 52 Mönchengladbach - Eine Person schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

***Meldung der Autobahnpolizei*** Stauende im Baustellenbereich: Auffahrunfall auf der A 52 Mönchengladbach - Eine Person schwer verletzt

Samstag, 1. Februar 2020, 15.12 Uhr

Am Samstag kam es auf der A 52 Mönchengladbach in Fahrtrichtung Roermond zwischen dem Autobahnkreuz Neersen und der Anschlussstelle Neuwerk zu einem Stauendunfall im Baustellenbereich, bei dem einer der Fahrer schwer verletzt wurde. Während des Einsatzes musste die Richtungsfahrbahn für etwa eine Stunde gesperrt werden.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 87-jähriger britischer Fahrer mit seinem VW den linken Fahrstreifen der A 52 aus Düsseldorf kommend in Richtung Roermond. Hinter dem Autobahnkreuz Neersen erkannte er das Stauende im Baustellenbereich zu spät und versuchte nach rechts auszuweichen. Dabei traf er das Heck eines 40-jährigen Toyota-Fahrers aus den Niederlanden. Dessen Fahrzeug geriet durch die Wucht des Aufpralls nach rechts in die dortige Betonleitwand, überschlug sich in der Folge und blieb auf dem Dach liegen. Der schwerverletzte 40-Jährige wurde in ein Krankenhaus transportiert. Der 87-Jährige und seine 64-jährige Beifahrerin blieben unverletzt.

Die Richtungsfahrbahn der A 52 musste während des Einsatzes für eine Stunde gesperrt werden. Der Verkehr staute sich hier auf etwa zwei Kilometer und auf der A 44 aus Richtung Kassel kommend ebenfalls auf etwa zwei Kilometer bis zum Autobahnkreuz Neersen.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell