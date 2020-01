Polizei Düsseldorf

POL-D: Pempelfort: Fahrradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 30. Januar 2020, 9.40 Uhr

Ein Mann geriet gestern Morgen auf der Pempelforter Straße mit seinem Fahrrad in die Straßenbahnschienen, stürzte und verletzte sich schwer.

Ein 53-jähriger Düsseldorfer war mit seinem Fahrrad auf der Pempelforter Straße in Richtung Vagedesstraße unterwegs. Laut eigenen Angaben war er mit seinen Reifen in die Straßenbahnschienen geraten und daraufhin gestürzt. Der 53-Jährige verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

