Polizei Düsseldorf

POL-D: "Internationaler Safer Internet Day 2020" - Veranstaltungen für mehr Sicherheit im Netz: Kriminalpolizei Düsseldorf bietet Vorträge und Beratung an

Düsseldorf (ots)

"Internationaler Safer Internet Day 2020" - Veranstaltungen für mehr Sicherheit im Netz: Kriminalpolizei Düsseldorf bietet Vorträge und Beratung an

Die Spezialisten der Kriminalprävention laden alle Bürgerinnen und Bürger ein, sich über die Gefahren auf der "Datenautobahn" zu informieren. An insgesamt drei Tagen findet anlässlich des internationalen "Safer Internet Day" jeweils am Abend ein Vortrag statt.

Inhaltlich werden Themen besprochen mit denen sich alle Internetnutzer zwangsläufig auseinandersetzen müssen: Mail-, Passwort- und Internetsicherheit, Datenschutz, "der Gläserne Mensch" oder auch "Hate Speech". Die Spezialisten zeigen genau auf, wo die Gefahren im Netz und in den sozialen Netzwerken "lauern".

Wann: Montag bis Mittwoch, 10. bis 12. Februar 2020, täglich um 17.30 Uhr Wo: In den Räumen des Fachkommissariats, 2. Etage, Luegallee 65, 40545 Düsseldorf

Hinweis: Eine technische Beratung findet nicht statt!

Interessierte Bürgerinnen und Bürger werden gebeten sich telefonisch unter 0211-870-5249 oder 0211-870-6865 oder per E-Mail an KKKP-O.duesseldorf@polizei.nrw.de anzumelden. Ein Aufzug steht am Hintereingang (Friesenstraße) zur Verfügung.

Über eine Veröffentlichung der Termine würden wir uns freuen.

Am Dienstag, den 11. Februar 2020, wird es ein zusätzliches spezielles Beratungsangebot geben. Eine Vorankündigung hierfür folgt.

