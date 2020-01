POL-D: Vermisstenfahndung: 71-jähriger Düsseldorfer tot aufgefunden - Derzeit keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen - Ermittlungen dauern an

Polizei Düsseldorf

Düsseldorf (ots)

Vermisstenfahndung: 71-jähriger Düsseldorfer tot aufgefunden - Derzeit keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen - Ermittlungen dauern an

Ihre Berichterstattung vom 23. Januar 2020

Der 71-jährige vermisste Düsseldorfer aus Gerresheim ist tot. Mitarbeiter einer Werkstatt im Hinterhof seines Wohnhauses in Gerresheim entdeckten ihn gestern leblos in einer angrenzenden Tiefgarage. Der Vermisste wurde in einem schmalen Schacht eines stillgelegten und zugesperrten Werkzeug-Lastenaufzugs gefunden. Ein Arzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Das Kriminalkommissariat 11 ist mit den Todesermittlungen beauftragt und ermittelt die Todesumstände. Vorbehaltlich der für heute anberaumten Obduktion gibt es bislang keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen.

