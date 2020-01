Polizei Düsseldorf

POL-D: ***Meldung der Autobahnpolizei*** Oberhausen A 3 - Auffahrunfall zwischen zwei LKW - Auslaufende Betriebsmittel - Stau

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 28. Januar 2020, 11.10 Uhr

Heute Mittag kam es auf der A3 Oberhausen in Fahrtrichtung Köln zu einem Auffahrunfall, bei dem einer der Fahrer leicht verletzt wurde. Aufgrund von auslaufenden Betriebsmitteln musste die Fahrbahn teilweise gesperrt werden. Der Verkehr staute sich auf etwa zwölf Kilometer.

Gegen Mittag hatte sich auf der A 2 und im weiteren Verlauf auf der A 3 in Fahrtrichtung Köln wegen einer Tagesbaustelle ein Stau gebildet. Der stockende Verkehr rollte nach einiger Zeit zum Teil wieder an. Der 47-jährige Fahrer eines Sattelzuges musste jedoch kurz danach erneut verkehrsbedingt abbremsen. Der hinter ihm fahrende 42-jährige Fahrer eines Sattelzuges aus Essen reagierte zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf das Heck auf. Bei dem Zusammenstoß wurde der 42-Jährige leicht verletzt. Bedingt durch den starken Zusammenstoß trat eine erhebliche Menge an Betriebsstoffen aus und verunreinigte drei der vorhanden vier Fahrstreifen. Für die umfangreichen Reinigungsmaßnahmen wurden drei Fahrstreifen gesperrt und auf einem Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Die Sperrmaßnahmen der Autobahnmeisterei Ratingen dauern zurzeit noch an und werden in Kürze beendet sein. Während der Reinigungsarbeiten staute sich der Verkehr auf der A 2 und A 3 auf etwa zwölf Kilometer.

