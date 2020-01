Polizei Düsseldorf

POL-D: Eller - Toter im Schlosspark-Teich: Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Eller - Toter im Schlosspark-Teich: Polizei sucht Zeugen

Unsere Pressemeldung vom 24. Januar 2020: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/4501716

Nach dem Fund eines Toten im Schlosspark-Teich Eller am vergangenen Freitag, den 24. Januar 2020, sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Der 55-jährige Düsseldorfer wurde am Freitagvormittag gegen 8.30 Uhr von Spaziergängern leblos in dem Weiher aufgefunden.

Es werden zwei Zeugen gesucht, die sich am Donnerstag, den 23. Januar 2020, gegen 14 Uhr, bei einer nur in Unterhose bekleideten, männlichen Person im Eller-Schlosspark aufgehalten haben sollen. Weiterhin bittet die Polizei um Angaben zu anderen verdächtigen Wahrnehmungen.

Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 0211-870-0.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell