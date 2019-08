Polizei Mettmann

POL-ME: 31-jährige Velberterin bei Unfall schwer verletzt - Mettmann - 1908005

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am heutigen Donnerstagmorgen (01. August 2019) kam es in Mettmann an der Kreuzung Talstraße / Breite Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einer 31-jährigen Suzuki-Fahrerin aus Velbert und einem Bus des öffentlichen Nahverkehrs. Bei dem Verkehrsunfall wurde die Velberterin schwer verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro.

Gegen 10:50 Uhr befuhr die 31-Jährige mit ihrem Suzuki Swift die Talstraße in Richtung Bahnstraße. Nach aktuellem Kenntnisstand stoppte sie ihr Auto in Höhe der Bushaltestelle "Mettmann Zentrum", um einen Bus des öffentlichen Nahverkehrs, der in der Haltestellenbucht geparkt hatte, rauszulassen.

Kurz nachdem der Bus aus der Haltestellenbucht wieder anfuhr, musste der Busfahrer plötzlich verkehrsbedingt bremsen, um einen Fußgänger über die Straße zu lassen. Die Suzuki-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und krachte in das Heck des Busses.

Couragierte Zeugen versorgten die Velberterin vor Ort und riefen den Rettungsdienst. Dieser brachte die schwer verletzte Frau in ein Krankenhaus. Ihr Suzuki war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Polizei sperrte den Bereich in beide Fahrtrichtungen für die Dauer der Unfallaufnahme.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell