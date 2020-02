Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Zigarettenautomat aufgeflext und aufgehebelt: Polizei sucht Zeugen

Unna (ots)

Bislang noch unbekannte Täter haben einen Zigarettenautomat an der Frankfurter Straße in Unna aufgeflext und aufgehebelt und Zigaretten sowie Bargeld entwendet. Einer Zeugin fiel der beschädigte Automat am Montagmorgen (17.02.2020) gegen 09.50 Uhr auf. Sie rief die Polizei. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise nimmt die Wache Unna unter der Rufnummer 02303-921 3120 entgegen.

