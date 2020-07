Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Laudenbach: Tennisplätze unter Wasser gesetzt, Zeugen gesucht

Laudenbach (ots)

Zwei der fünf Tennisplätze auf dem Gelände des ortsansässigen Tennisclubs in der Dr.-Werner-Freyberg-Straße setzten bislang unbekannte Personen am Sonntag, zwischen 16-19 Uhr unter Wasser. Die Plätze sind nicht mehr bespielbar und müssen wieder instand gesetzt werden. Der Schaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Hinweise bitte an den Polizeiposten Hemsbach, Tel.: 06201/71207 oder an das Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Norbert Schätzle

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell