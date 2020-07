Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Zwei Firmeneinbrüche in Wieblingen; Tatzusammenhang wird geprüft; Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurde in zwei Firmen im Stadtteil Wieblingen eingebrochen. Um 2.15 Uhr wurde eine Überwachungsfirma per Alarm über einen Einbruch in eine Kfz.-Werkstadt im Schuhmachergewann informiert. Als die erste Streife kurz danach eintraf, hatten der oder die Täter bereits da Weite gesucht. Die Fahndung verlief ohne Ergebnis. Der oder die Täter waren durch ein Fenster im ersten Obergeschoss in das Bürogebäude eingedrungen und hatten die Räume durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, bedarf noch der Ermittlungen.

Des Weiteren wurde in den Recyclinghof im Mittelgewann eingebrochen. Dort wurden ebenfalls die Büroräume durchsucht. Ein kleiner Bürosafe wurde hier aus der Wand herausgerissen und entwendet. Über die Höhe des Diebstahlsschadens liegen noch keine Informationen vor. Die genaue Tatzeit steht ebenfalls noch nicht fest. Entdeckt wurde der Einbruch gegen 7.20 am Sonntagmorgen.

Zeugen, die Hinweise zu einem der Einbrüche geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0 in Verbindung zu setzen.

