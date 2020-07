Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Zwei Einbruchversuche in der Südstadt; Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Zu zwei Einbruchsversuchen in der Südstadt, bei denen aller Wahrscheinlichkeit nach ein Tatzusammenhang besteht, sucht die Ermittlungsgruppe "Einbruch" der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg Zeugen.

Am Sonntagabend, kurz nach 20 Uhr, wurde ein Nachbar auf den schrillen Ton eines Einbruchalarmmelders eines Anwesens in der Görresstraße aufmerksam. Eine sofort verständige Streife stellte an dem betreffenden Anwesen eine eingeschlagene Scheibe der Terrassentür fest. Darüber hinaus meldete fast zeitgleich ein Anwohner einen Einbruchsversuch in seine Wohnung in der nahe gelegenen Straße "Hohe Gasse". Dort hatte der bislang unbekannte Täter versucht, die Terrassentür aufzuhebeln.

Zudem wurde ein noch unbekannter Mann beobachtet, der eilig mit einem hellen, silbernen oder weißen Fahrrad über die Hohe Gasse davonfuhr. Ob er für die Tatbegehungen verantwortlich ist, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Er wird wie folgt beschrieben: ca. 45-50 Jahre; weißes T-Shirt; Jeans; grüne Einwegmaske, grauer Rucksack.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Mann verlief ohne Ergebnis.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0 zu melden.

