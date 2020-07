Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Almenhof: Brennender Pkw

Zeugen gesucht!

Mannheim-Almenhof (ots)

Am Sonntagmorgen brannte in der Rottfeldstraße gegen 2 Uhr aus bislang unbekannter Ursache ein Pkw. Die Feuerwehr konnte den brennenden Daimler Benz rasch löschen, am Fahrzeug entstand dennoch Totalschaden. Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen und sucht Zeugen, die zum genannten Zeitpunkt verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder zu dem Vorfall sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0621/174-4444 entgegen.

