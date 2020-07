Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Findiger Einbrecher gelangt über das Dach in Supermarkt

Zeugen gesucht!

Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 02:30 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in einen Supermarkt in der Bahnhofstraße ein. Der oder die Unbekannte deckten dazu einen Teil des Dachs ab und gelangte so über die Decke in die Büroräumlichkeiten. Hier wurde versucht einen Tresor aufzubrechen, was aber nicht gelang. Entwendet wurde nichts.

Wer zum genannten Zeitpunkt an der Örtlichkeit etwas Verdächtiges beobachtet hat, oder sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben kann, setzt sich bitte unter der Rufnummer 06205/2860-0 mit dem Polizeirevier Hockenheim in Verbindung.

