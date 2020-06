POL-AUR: Westerholt - Von Fahrbahn abgekommen

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochabend gegen 23.45 Uhr auf der Auricher Straße in Westerholt. Eine 30 Jahre alte Renault-Fahrerin war in Richtung Aurich unterwegs, als sie aus noch nicht geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen ein Verkehrszeichen stieß. Der Wagen kippte auf die Fahrerseite. Die 30-Jährige und ihr 26 Jahre alter Beifahrer wurden leicht verletzt. Zwei Rettungswagen brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Der Renault musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich.

