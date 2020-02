Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ladendiebstahl (41/0702) 07.02.2020, 12:40 Uhr

Speyer (ots)

Der Ladendetektiv eines Supermarktes in der Kurt-Schumacher-Straße in Speyer konnte am Mittag des gestrigen Freitags eine 29-jährige Frau dabei beobachten, wie sie diverse Lebensmittel aus der Auslage nahm und diese in mehreren Taschen verstaute. Die Taschen legte sie anschließend in den Stauraum ihres mitgeführten Kinderwagens. Im Kassenbereich legte die Frau jedoch nur den Inhalt einer dieser gefüllten Taschen zum Bezahlen vor. Weitere Waren im Wert von insgesamt 81 EUR konnten anschließend im Kinderwagen entdeckt werden. Die 29-Jährige muss sich nun wegen Ladendiebstahls verantworten.

