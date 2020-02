Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Ermittlungserfolg nach Einbruch in Getränkebetrieb (10/0402)

Speyer (ots)

03.02 - 04.02.2020

In der Nacht von Montag auf Dienstag (03.-04.02.2020) wurde in einen Getränkebetrieb in der Industriestraße eingebrochen. Es wurden mehrere tausend Euro gestohlen. Umfangreiche Ermittlungen der Polizei Speyer führten auf die Spur eines 20-Jährigen. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Speyerers wurden aus dem Einbruch stammende Beweismittel sowie Betäubungsmittel sichergestellt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

