POL-PDLU: Diebstahl an Kraftfahrzeug

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am 06.02.2020 gegen 20:15 Uhr beobachtet ein Zeuge, wie ein Mann an einem im Parkhaus in der Eisenbahnstraße geparkten Mercedes den an der Front angebrachten Stern abbricht und entwendet. Nachdem der Zeuge die Polizei verständigt, kann der Dieb durch die eingesetzten Beamten kontrolliert werden. Dabei handelt es sich um einen 40-jährigen Mann aus Freinsheim, welcher den zuvor entwendeten Mercedes-Stern aushändigt. Der Mann ist mit 1,43 Promille Atemalkoholwert deutlich alkoholisiert. Ihm wird ein Platzverweis für das entsprechende Parkhaus erteilt, welchem er auch nachkommt. Gegen ihn wird ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Der geschädigte Fahrzeughalter wird informiert. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 30,-EUR.

