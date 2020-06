Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Unfallflucht

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Esens - Unfallflucht

Ein grauer Mercedes wurde am Dienstag in Esens beschädigt. Vermutlich beim Ausparken stieß ein unbekannter Autofahrer in der Herdestraße gegen den abgestellten Wagen. Der Mercedes S 350 wurde dabei an der Heckschürze zerkratzt. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04462 9110.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell