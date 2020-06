Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow - Radfahrer übersehen; Aurich - Radmuttern gelöst; Wiesmoor - Unfallflucht

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Ihlow - Radfahrer übersehen

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag in Ihlow, Ludwigsdorf. Ein 62 Jahre alter Autofahrer war gegen 16.35 Uhr auf dem Münkeweg unterwegs und wollte nach rechts in die Loogstraße abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen von rechts kommenden Radfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der Autofahrer und der 53 Jahre alte Radfahrer wurden leicht verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Aurich - Radmuttern gelöst

In Aurich haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag an einem VW Golf offenbar mehrere Radmuttern gelöst. Nach bisherigem Erkenntnisstand wurde zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 7.20 Uhr, das linke Vorderrad des geparkten Wagens angegangen. Der VW stand zur Tatzeit in der Straße Am Sportplatz. Personen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Wiesmoor - Unfallflucht

Auf einem Parkplatz in Wiesmoor kam es zu einer Unfallflucht. Ein Opel Adam wurde zwischen Freitag, 13 Uhr, und Dienstag, 8.20 Uhr, in der Straße Am Rathaus beschädigt. Vermutlich stieß ein Radfahrer gegen den Kotflügel und fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04944 9169110.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell