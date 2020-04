Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 22.04.2020

Goslar (ots)

Sachbeschädigung

Jerstedt. Bislang unbekannte Täter beschädigten im Zeitraum von Montag, 13.04.2020, bis Sonntag, 19.04.2020, die Fensterscheiben eines Einzelhandelsgeschäfts Auf der Dingstelle in Jerstedt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1000 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen.

Versuchte Erpressung

Goslar. Zwei bislang unbekannte Männer betraten am Dienstag, gegen 17.30 Uhr, ein Elektrofachgeschäft in der Wohldenbergerstraße. Hier gaben sie gegenüber dem 52-jährigen Opfer an, dass sie eine Festplatte mit kinderpornografischen Inhalten bei ihm erworben hätten. Nun wolle man 250 EUR Bargeld für die Rückgabe der Festplatte haben. Als der 52-jährige die Polizei anrief, flüchteten die Täter. Die Täter wurden als ca. 30 Jahre alt mit einem ungepflegten Erscheinungsbild beschrieben. Einer der Männer sei ca. 155 cm groß und habe eine blaue Jeansjacke und eine helle Hose getragen. Der andere Mann sie ca. 185 cm groß gewesen, dunkel gekleidet und habe eine Maske über Mund und Nase gehabt. Beide Männer sollen akzentfreies hochdeutsch gesprochen haben. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter 05321-339-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Goslar. Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Mittwochvormittag auf der B6. Ein 55-jähriger Mann aus Braunschweig wollte mit seinem Pkw VW von der A36 aus kommend auf die B6 in Fahrtrichtung Goslar auffahren. Hier wechselte ein unbeteiligter, weißer Pkw von der linken auf die rechte Fahrspur. In diesem Moment überholte ein ebenfalls unbekannter Fahrzeugführer in einem anthrazit-farbenen Audi den weißen Pkw rechts und touchierte den auffahrenden Braunschweiger. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem unbeteiligten Fahrzeug und dem Unfallverursacher geben können. 05321-339-0.

Holzhausen, POK

