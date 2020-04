Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Langelsheim, Pressebericht v. 21.04.2020

Goslar (ots)

Diebstahl von 4 Deko-Schafen

In der Nacht zum 21.04.2020 entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem Vorgarten in Langelsheim-Astfeld, Danziger Straße, 4 Kunststoffschafe ( 60 bis 80 cm Höhe). Eines davon wurde ca 100 m vom Tatort entfernt auf einem Fußweg entdeckt, es war stark beschädigt. Die Schadenhöhe beträgt ca 500 Euro. Der Eigentümer setzt 100 Euro Belohnung aus, für Hinweise die zur Ergreifung der Täter führen.

Unfall mit 10 000 Euro Sachschaden

Am Mo., 20.04.2020, 07.15 Uhr,befuhr ein 35-jähriger Fahrer eines Pkw Seat aus Langelsheim den Königsberger Platz in Langelsheim. Beim Linksabbiegen in die Straße Im Sohl übersah er den entgegenkommenden Pkw Suzuki eines 59-jährigen Langelsheimers und stieß mit diesem zusammen. Unfallursache soll in diesem Fall die blendende Sonne gewesen sein. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10 000 Euro. Der Pkw Seat musste abgeschleppt werden, er war nicht mehr fahrbereit.

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

