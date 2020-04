POL-GS: Braunlage Sachbeschädigung durch Graffiti am Osterwochenende

Polizeiinspektion Goslar

Braunlage Sachbeschädigung durch Graffiti am Osterwochenende

Goslar

Im Zeitraum von Karfreitag (10.04.2020) bis zum 14.04.2020, kam es am Schulzentrum Braunlage, in der Elbingeröder Straße, zu zahlreichen Sachbeschädigungen durch Graffiti. Bislang unbekannte Täter besprühten mehrere Wände der Schule mit gelber Farbe. Neben Symbolen wurden die Worte "We hate corona" und "Angel" gesprüht. Der Gesamtschaden wird auf mind. 4000 Euro geschätzt. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Braunlage, T. 05520/93260, in Verbindung zu setzen.

