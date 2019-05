Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannte dringen auf Entsorgungsgelände ein

Gangelt-Birgden (ots)

Auf bisher ungeklärte Weise gelangten unbekannte Täter am Wochenende auf das Gelände einer Entsorgungsanlage an der Straße Am Hanbusch. Dort beschädigten sie die Schlösser mehrerer Fahrzeuge sowie die Hydrauliköffnung eines Containers. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme war noch nicht geklärt, ob die Täter auch etwas entwendeten. Der Vorfall ereignete sich zwischen Samstag (18. Mai) und Montag (20. Mai).

